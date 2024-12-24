İstanbul'da FETÖ operasyonu... Gri kategoride aranan Cemal Türk ile eşi yakalandı!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu... Gri kategoride aranan Cemal Türk ile eşi yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 10:12

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #gözaltı #Operasyon #Terör örgütü

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