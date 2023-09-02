30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'PKK propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ellerinde açtıkları pankartlarla sokak arasında PKK sloganları atarak yürüyüş yapan 4 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:07
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'PKK propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü, 30 Ağustos günü akşam saatlerinde bir grup tarafından Başakşehir’de terör örgütü PKK'yi övücü ve destekleyici slogan atıldı ve pankart açıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda bahse konu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şahıs yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde havadan destekli yapılan operasyonda, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalanırken 5 düzensiz göçmen ise yakalanarak İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.


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30 Ağustos Zafer Bayramı pkk PKK/KCK gözaltı

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