30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 'PKK propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar

Yayınlanma: 02.09.2023 - 13:07

Güncelleme: 02.09.2023 - 13:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü, 30 Ağustos günü akşam saatlerinde bir grup tarafından Başakşehir’de terör örgütü PKK'yi övücü ve destekleyici slogan atıldı ve pankart açıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda bahse konu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şahıs yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde havadan destekli yapılan operasyonda, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalanırken 5 düzensiz göçmen ise yakalanarak İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi.