30 yaşındaki erkek otelde ölü bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 30 yaşındaki genç odada ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:56
30 yaşındaki erkek otelde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bir otele yerleşen Soykan Taşın’ın kaldığı odadan hiçbir ses gelmemesi üzerine yetkililer odaya girdi. 

Genç adamı hareketsiz şekilde bulan otel personelleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Soykan Taşın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yapılan sorgulamada ise Taşın’ın Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.


aydın haberleri Kuşadası haberleri ölü bulundu haberleri Otel haberleri

İlgili Haberler

Kışlada şüpheli ölüm: Birliğinde ölü bulundu!

Kışlada şüpheli ölüm: Birliğinde ölü bulundu!
Eski Amerikan futbolcusu Vontae Davis evinde ölü bulundu: Soruşturma açıldı!

Eski Amerikan futbolcusu Vontae Davis evinde ölü bulundu: Soruşturma açıldı!
Kayıp olarak aranıyordu… Ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu… Ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Gayrettepe'de Masquerade Club gece kulübünde yangın: Ölü sayısı 29'a yükseldi!

Son Dakika... Gayrettepe'de Masquerade Club gece kulübünde yangın: Ölü sayısı 29'a yükseldi!
Yatırımcılar dikkat… Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 3 Nisan 2024 Çarşamba altın fiyatları…
AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!
4 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Yıldızların izinde!

4 Nisan 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Yıldızların izinde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyım kararı gecikmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçlarına saygı göstereceğini belirtmişti: Kayyım kararı gecikmedi
Seçim sonuçlarından sonra gazetecilere tehdit

Seçim sonuçlarından sonra gazetecilere tehdit
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti
İlahiyatçı Mustafa Karataş’tan doktorları sinirlendirecek sözler

İlahiyatçı Mustafa Karataş’tan doktorları sinirlendirecek sözler