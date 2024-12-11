30 yıl 7 ay hapisle aranıyordu: Saklandığı evde yakalandı

Çorum'da hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

30 yıl 7 ay hapisle aranıyordu: Saklandığı evde yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:10

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde şok uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında arananların yakalanmasına yönelik de çalışma yürütüldü.

Çocuğun nitelikli istismarı suçundan 25 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut K. (34) polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


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