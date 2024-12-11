30 yıl 7 ay hapisle aranıyordu: Saklandığı evde yakalandı
Çorum'da hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde şok uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında arananların yakalanmasına yönelik de çalışma yürütüldü.
Çocuğun nitelikli istismarı suçundan 25 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut K. (34) polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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