31 Ağustos 2022 son depremler... Deprem kaç şiddetinde, nerede gerçekleşti?
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra Didim ve İzmir'de de hissedilen depremler, yurttaşları tedirgin etti. Peki, 31 Ağustos 2022 son depremler hangileri? Deprem kaç şiddetinde, nerede gerçekleşti?
Ege Denizi, Kuşadası merkezli olduğu düşünülen deprem, birçok yerde hissedildi. Aydın, İzmir ve çevre illerde de etkisini gösteren depremde kısa süreli panik yaşandı. İşte, ayrıntılar...
DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE GERÇEKLEŞTİ?
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremden 14 dakika sonra 5.1'lik ikinci sarsıntı oldu.
Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana gelebileceği öngörülüyor.
Saat 12.56'da gerçekleşen depremin merkez üssü Ege Denizi Kuşadası - Aydın olarak belirlendi. Saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde Kuşadası merkezli bir deprem daha gerçekleşti. Depremle ilgili can ve mal kaybı olmadı.
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER...
Tarih Saat Yer Büyüklük
31.08.2022 13:53 EGE DENIZI 3.1
31.08.2022 13:48 EGE DENIZI 2.4
31.08.2022 13:38 SISAM ADASI 2.5
31.08.2022 13:37 EGE DENIZI 2.8
31.08.2022 13:37 EGE DENIZI 2.8
31.08.2022 13:26 EGE DENIZI 2.4
31.08.2022 13:25 EGE DENIZI 2.5
31.08.2022 13:20 EGE DENIZI 2.2
31.08.2022 13:19 EGE DENIZI 2.9
31.08.2022 13:17 EGE DENIZI 2.6
31.08.2022 13:16 EGE DENIZI 2.3
31.08.2022 13:16 EGE DENIZI 2.2
31.08.2022 13:15 EGE DENIZI 2.2
31.08.2022 13:14 EGE DENIZI 2.2
31.08.2022 13:10 EGE DENIZI 5.3
31.08.2022 12:56 EGE DENIZI 4.8
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- ‘Yurttaşların güvenliği için’