31 Ağustos 2022 son depremler... Deprem kaç şiddetinde, nerede gerçekleşti?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:36

Ege Denizi, Kuşadası merkezli olduğu düşünülen deprem, birçok yerde hissedildi. Aydın, İzmir ve çevre illerde de etkisini gösteren depremde kısa süreli panik yaşandı. İşte, ayrıntılar...

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın'ın yanı sıra İzmir'den de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremden 14 dakika sonra 5.1'lik ikinci sarsıntı oldu.

Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana gelebileceği öngörülüyor.

Saat 12.56'da gerçekleşen depremin merkez üssü Ege Denizi Kuşadası - Aydın olarak belirlendi. Saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde Kuşadası merkezli bir deprem daha gerçekleşti. Depremle ilgili can ve mal kaybı olmadı.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER...

Tarih Saat Yer Büyüklük

31.08.2022 13:53 EGE DENIZI 3.1

31.08.2022 13:48 EGE DENIZI 2.4

31.08.2022 13:38 SISAM ADASI 2.5

31.08.2022 13:37 EGE DENIZI 2.8

31.08.2022 13:37 EGE DENIZI 2.8

31.08.2022 13:26 EGE DENIZI 2.4

31.08.2022 13:25 EGE DENIZI 2.5

31.08.2022 13:20 EGE DENIZI 2.2

31.08.2022 13:19 EGE DENIZI 2.9

31.08.2022 13:17 EGE DENIZI 2.6

31.08.2022 13:16 EGE DENIZI 2.3

31.08.2022 13:16 EGE DENIZI 2.2

31.08.2022 13:15 EGE DENIZI 2.2

31.08.2022 13:14 EGE DENIZI 2.2

31.08.2022 13:10 EGE DENIZI 5.3

31.08.2022 12:56 EGE DENIZI 4.8