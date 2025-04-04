31 yaşındaki erkek ağır hasarlı binada ölü bulundu

Malatya’da bir kişi, ağır hasarlı bir binada ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31 yaşındaki erkek ağır hasarlı binada ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:25

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi’nde bulunan ve depremde ağır hasar alan bir binada bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme yabancı uyruklu Abbas Enveri (31) isimli şahsın öldüğü belirlendi. 

Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Malatya #ölü bulundu

İlgili Haberler

Malatya'da bir kadın yatağında ölü bulundu!

Malatya'da bir kadın yatağında ölü bulundu!
Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan Giresun'da ölü bulundu

Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan Giresun'da ölü bulundu
3 gündür aranıyordu: Genç kadın ağaca asılı halde ölü bulundu

3 gündür aranıyordu: Genç kadın ağaca asılı halde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler