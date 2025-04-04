31 yaşındaki erkek ağır hasarlı binada ölü bulundu
Malatya’da bir kişi, ağır hasarlı bir binada ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi’nde bulunan ve depremde ağır hasar alan bir binada bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme yabancı uyruklu Abbas Enveri (31) isimli şahsın öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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