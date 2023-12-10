31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı

Bursa’da ‘birden fazla kişiyle yağma’ suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan firari hükümlü Levent Turhan (53), yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 08:37
31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmasında ‘birden fazla kişiyle yağma’ suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Levent Turhan’ın Soğukkuyu Mahallesi’nde saklandığı bilgisine ulaştı.

EVDEN ÇIKTIĞI SIRADA YAKALANDI

Turhan’ın, 2. Fırat Caddesi’nde bulunan bir binada yaşadığını belirleyen ekipler fiziki takip başlattı. Bölgede denetimlerini artıran ekipler Turhan’ı evden çıktığı sırada yakaladı.

Yenişehir ilçesinde, şubat ayında meydana gelen ‘bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı’ suçundan da yakalanması bulunduğu belirlenen Levent Turhan’ın Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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