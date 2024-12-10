32 tabanca, 6 av tüfeği, 1204 uyuşturucu hap... Adana'da ekiplerden operasyon: 46 tutuklama
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 38 silah ele geçirildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.
Çalışmalar sonucu ruhsatsız 5'i kurusıkı olmak üzere 32 tabanca, 6 av tüfeği, 1204 uyuşturucu hap ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 obje ve 108 sikke bulundu.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 281 kişiyi de yakaladı.
Etiketler: #Adana
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