33 nerenin plakası? 33 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 33 nerenin plakası? 33 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 33 nerenin plakası? 33 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
33 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
33 plaka kodu Mersin'in plaka kodudur. Cumhuriyetin ilanının ardından, 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanan Mersin’in bu durumu, günümüzde de devam etmektedir.
Mersin Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
33 AC 001 - 33 AZ 999
33 B 0001 - 33 B 9999
33 D 0001 - 33 D 9999
33 DA 001 - 33 DZ 999
33 E 0001 - 33 E 9999
33 EA 001 - 33 EZ 999
33 FA 001 - 33 FZ 999
33 H 0001 - 33 H 9999
33 HA 001 - 33 HZ 999
33 M 0001 - 33 M 9999
33 MA 001 - 33 MA 999
33 N 0001 - 33 N 9999
33 NA 001 - 33 NZ 999
33 P 0001 - 33 P 9999
33 PA 001 - 33 PZ 999
33 RA 001 - 33 RZ 999
33 S 0001 - 33 S 9999
33 SA 001 - 33 SZ 999
33 TA 001 - 33 TZ 999
33 T 0001 - 33 T 9999
Silifke İlçesi Plakası Kodları:
33 K 0001 - 33 K 9999
33 KA 001 - 33 KZ 999
33 J 8000 - 33 J 8999
33 K 0001 - 33 K 9999
33 KAA 01 - 33 KZZ 99
33 M 8000 - 33 M 8999
33 S 8000 - 33 S 8999
33 T 8000 - 33 T 8999
Gülnar İlçesi Plaka Kodları:
33 J 4500 - 33 J 4999
33 M 4500 - 33 M 4999
33 S 4500 - 33 S 4999
33 T 4500 - 33 T 4999
33 YA 001 - 33 YZ 999
Erdemli İlçesi Plaka Kodları:
33 J 6000 - 33 J 6999
33 M 6000 - 33 M 6999
33 S 6000 - 33 S 6999
33 T 6000 - 33 T 6999
33 V 0001 - 33 V 9999
33 VA 001 - 33 VZ 999
Mut İlçesi Plakası Kodları:
33 J 7000 - 33 J 7999
33 M 7000 - 33 M 7999
33 S 7000 - 33 S 7999
33 T 7000 - 33 T 7999
33 UA 001 - 33 UZ 999
Anamur İlçesi Plaka Kodları:
33 LA 001 - 33 LZ 999
33 J 2000 - 33 J 2999
33 M 2000 - 33 M 2999
33 S 2000 - 33 S 2999
33 T 2000 - 33 T 2999
Bozyazı İlçesi Plaka Kodları:
33 J 3500 - 33 J 3999
33 M 3500 - 33 M 3999
33 M 3500 - 33 M 3999
33 T 3500 - 33 T 3999
33 ZA 001 - 33 ZZ 999
Aydıncık İlçesi Plaka Kodları:
33 J 3000 - 33 J 3499
33 M 3000 - 33 M 3499
33 S 3000 - 33 S 3499
33 T 3000 - 33 T 3499
Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları:
33 J 4000 - 33 J 4499
33 M 4000 - 33 M 4499
33 S 4000 - 33 S 4499
33 S 4000 - 33 S 4499
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu