33 nerenin plakası? 33 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:56

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 33 nerenin plakası? 33 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

33 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

33 plaka kodu Mersin'in plaka kodudur. Cumhuriyetin ilanının ardından, 1924 tarihinde vilayet statüsü kazanan Mersin’in bu durumu, günümüzde de devam etmektedir.

Mersin Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

33 AC 001 - 33 AZ 999

33 B 0001 - 33 B 9999

33 D 0001 - 33 D 9999

33 DA 001 - 33 DZ 999

33 E 0001 - 33 E 9999

33 EA 001 - 33 EZ 999

33 FA 001 - 33 FZ 999

33 H 0001 - 33 H 9999

33 HA 001 - 33 HZ 999

33 M 0001 - 33 M 9999

33 MA 001 - 33 MA 999

33 N 0001 - 33 N 9999

33 NA 001 - 33 NZ 999

33 P 0001 - 33 P 9999

33 PA 001 - 33 PZ 999

33 RA 001 - 33 RZ 999

33 S 0001 - 33 S 9999

33 SA 001 - 33 SZ 999

33 TA 001 - 33 TZ 999

33 T 0001 - 33 T 9999

Silifke İlçesi Plakası Kodları:

33 K 0001 - 33 K 9999

33 KA 001 - 33 KZ 999

33 J 8000 - 33 J 8999

33 K 0001 - 33 K 9999

33 KAA 01 - 33 KZZ 99

33 M 8000 - 33 M 8999

33 S 8000 - 33 S 8999

33 T 8000 - 33 T 8999

Gülnar İlçesi Plaka Kodları:

33 J 4500 - 33 J 4999

33 M 4500 - 33 M 4999

33 S 4500 - 33 S 4999

33 T 4500 - 33 T 4999

33 YA 001 - 33 YZ 999

Erdemli İlçesi Plaka Kodları:

33 J 6000 - 33 J 6999

33 M 6000 - 33 M 6999

33 S 6000 - 33 S 6999

33 T 6000 - 33 T 6999

33 V 0001 - 33 V 9999

33 VA 001 - 33 VZ 999

Mut İlçesi Plakası Kodları:

33 J 7000 - 33 J 7999

33 M 7000 - 33 M 7999

33 S 7000 - 33 S 7999

33 T 7000 - 33 T 7999

33 UA 001 - 33 UZ 999

Anamur İlçesi Plaka Kodları:

33 LA 001 - 33 LZ 999

33 J 2000 - 33 J 2999

33 M 2000 - 33 M 2999

33 S 2000 - 33 S 2999

33 T 2000 - 33 T 2999

Bozyazı İlçesi Plaka Kodları:

33 J 3500 - 33 J 3999

33 M 3500 - 33 M 3999

33 M 3500 - 33 M 3999

33 T 3500 - 33 T 3999

33 ZA 001 - 33 ZZ 999

Aydıncık İlçesi Plaka Kodları:

33 J 3000 - 33 J 3499

33 M 3000 - 33 M 3499

33 S 3000 - 33 S 3499

33 T 3000 - 33 T 3499

Çamlıyayla İlçesi Plaka Kodları:

33 J 4000 - 33 J 4499

33 M 4000 - 33 M 4499

33 S 4000 - 33 S 4499

33 S 4000 - 33 S 4499