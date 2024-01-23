31 nerenin plakası? 31 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
31 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
1962 senesinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 vilayete bir plaka kodu verilmiş ve Hatay da alfabetik sıralaması sebebiyle 31 numaralı plaka kodunu almıştır.
Hatay Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
31 AC 001 - 31 AZ 999
31 D 0001 - 31 D 9999
31 DA 001 - 31 DZ 999
31 EZ 001 - 31 EZ 999
31 FA 001 - 31 FZ 999
31 E 0001 - 31 AZ 9999
31 G 0001 - 31 G 2999
31 Özel 001 - 31 Özel 100
Reyhanlı İlçesi Plaka Kodları:
31 G 3000 - 31 3999
31 M 8000 - 31 M 8499
31 RA 001 - 31 RZ 999
31 T 8000 - 31 T 8499
Erzin İlçesi Plaka Kodları:
31 J 3000 - 31 J 3499
31 M 3000 - 31 M 3499
31 T 3000 - 31 T 3499
31 YA 001 - 31 YZ 999
31 Özel 151 - 31 Özel 200
Altınözü İlçesi Plaka Kodları:
31 G 5000 - 31 G 5999
31 M 5000 - 31 M 5999
31 T 5000 - 31 T 5999
31 ZA 001 - 31 ZZ 999
31 Özel 301 - 31 Özel 350
Sahil İlçesi Plaka Kodları:
31 G 4000 - 31 G 4999
31 KA 001 - 31 KZ 999
31 LA 001 - 31 LZ 999
31 TA 001 - 31 UZ 999
31 UA 001 - 31 TZ 999
31 M 4000 - 31 M 4999
31 S 4000 - 31 S 4999
31 T 4000 - 31 T 4999
31 Özel 201 - 31 Özel 300
Belen İlçesi Plaka Kodları:
31 B 0001 - 31 B 9999
31 J 8500 - 31 J 8999
31 M 8500 - 31 M 8999
31 S 8501 - 31 S 9000
31 T 8500 - 31 T 8999
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