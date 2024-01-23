31 nerenin plakası? 31 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:49

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:49

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

31 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

1962 senesinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, Türkiye’deki 67 vilayete bir plaka kodu verilmiş ve Hatay da alfabetik sıralaması sebebiyle 31 numaralı plaka kodunu almıştır.

Hatay Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

31 AC 001 - 31 AZ 999

31 D 0001 - 31 D 9999

31 DA 001 - 31 DZ 999

31 EZ 001 - 31 EZ 999

31 FA 001 - 31 FZ 999

31 E 0001 - 31 AZ 9999

31 G 0001 - 31 G 2999

31 Özel 001 - 31 Özel 100

Reyhanlı İlçesi Plaka Kodları:

31 G 3000 - 31 3999

31 M 8000 - 31 M 8499

31 RA 001 - 31 RZ 999

31 T 8000 - 31 T 8499

Erzin İlçesi Plaka Kodları:

31 J 3000 - 31 J 3499

31 M 3000 - 31 M 3499

31 T 3000 - 31 T 3499

31 YA 001 - 31 YZ 999

31 Özel 151 - 31 Özel 200

Altınözü İlçesi Plaka Kodları:

31 G 5000 - 31 G 5999

31 M 5000 - 31 M 5999

31 T 5000 - 31 T 5999

31 ZA 001 - 31 ZZ 999

31 Özel 301 - 31 Özel 350

Sahil İlçesi Plaka Kodları:

31 G 4000 - 31 G 4999

31 KA 001 - 31 KZ 999

31 LA 001 - 31 LZ 999

31 TA 001 - 31 UZ 999

31 UA 001 - 31 TZ 999

31 M 4000 - 31 M 4999

31 S 4000 - 31 S 4999

31 T 4000 - 31 T 4999

31 Özel 201 - 31 Özel 300

Belen İlçesi Plaka Kodları:

31 B 0001 - 31 B 9999

31 J 8500 - 31 J 8999

31 M 8500 - 31 M 8999

31 S 8501 - 31 S 9000

31 T 8500 - 31 T 8999