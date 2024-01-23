29 nerenin plakası? 29 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
29 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
29 plaka kodu Gümüşhane şehrinin plakasıdır. Osmanlı İmparatorluğu yıllarında ilk önce Erzurum, daha sonra ise Trabzon sancağına bağlı olan bölge, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1925 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.
Gümüşhane Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
29 AC 001 - 29 AP 999
29 D 0001 - 29 D 0045
29 M 0001 - 29 M 0250
29 T 0001 - 29 T 0250
Torul İlçesi Plaka Kodları:
29 DA 001 - 29 DA 999
29 M 1201 - 29 M 1399
Şiran İlçesi Plaka Kodları:
29 AV 001 - 29 AU 999
29 M 0901 - 29 M 0999
29 T 0401 - 29 T 0500
Kelkit İlçesi Plaka Kodları:
29 AS 001 - 29 AT 999
29 AY 001 - 29 AY 999
29 M 0251 - 29 M 0700
29 T 0251 - 29 T 0400
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi