29 nerenin plakası? 29 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:43

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:43

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

29 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

29 plaka kodu Gümüşhane şehrinin plakasıdır. Osmanlı İmparatorluğu yıllarında ilk önce Erzurum, daha sonra ise Trabzon sancağına bağlı olan bölge, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1925 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.

Gümüşhane Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

29 AC 001 - 29 AP 999

29 D 0001 - 29 D 0045

29 M 0001 - 29 M 0250

29 T 0001 - 29 T 0250

Torul İlçesi Plaka Kodları:

29 DA 001 - 29 DA 999

29 M 1201 - 29 M 1399

Şiran İlçesi Plaka Kodları:

29 AV 001 - 29 AU 999

29 M 0901 - 29 M 0999

29 T 0401 - 29 T 0500

Kelkit İlçesi Plaka Kodları:

29 AS 001 - 29 AT 999

29 AY 001 - 29 AY 999

29 M 0251 - 29 M 0700

29 T 0251 - 29 T 0400