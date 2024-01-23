30 nerenin plakası? 30 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:45

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:45

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

30 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

30 plaka kodu Hakkari şehrine aittir. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından ilk kez 1926 yılında il olan Hakkâri, daha sonra Van iline bağlansa da en nihayetinde 1936 tarihinde alınan bir kararla tekrar vilayet statüsü kazanmıştır.

Hakkâri Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

30 AC 001- 30 AZ 999

30 VA 001 - 30 VZ 999

30 D 0001 - 30 M 1000

30 D 3001 - 30 M 4000

30 M 0001 - 30 M 1000

30 M 3001 - 30 M 4000

30 T 0001 - 30 M 1000

30 T 3001 - 30 M 4000

30 S 0001 - 30 S 1000

30 S 3001 - 30 S 4000

Şemdinli İlçesi Plaka Kodları:

30 D 2001 - 30 D 2999

30 T 2001 - 30 T 2999

30 SA 001 - 30 SA 999

30 SC 001 - 30 SC 271

Yüksekova İlçeleri Plaka Kodları:

30 HA 001 - 30 HZ 999

30 YA 001 - 30 YA 999

30 D 1001 - 30 D 3000

30 M 1001 - 30 M 3000

30 S 1001 - 30 S 3000

30 T 2021 - 30 T 3000

30 T 1001 -30 T 3000