32 nerenin plakası? 32 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:52

Güncelleme: 23.01.2024 - 16:52

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

32 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

32 plaka kodu Isparta şehrinindir. Osmanlı Devleti döneminde Konya sancağına bağlı bir kaza olan Isparta, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra vilayet statüsü kazanmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir.

Isparta Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

32 AC 001 - 32 AZ 999

32 C 0001 - 32 C 9999

32 DA 001 - 32 DZ 999

32 FA 001 - 32 FZ 999

32 HA 001 - 32 HZ 999

32 MA 001 - 32 MA 999

32 S 0001 - 32 S 9999

32 T 0001 - 32 T 9999

Keçiborlu İlçesi Plaka Kodları:

32 K 0001 - 32 K 9999

Eğirdir İlçesi Plaka Kodları:

32 EH 001 - 32 EH 999

32 EL 001 - 32 EZ 999

Uluborlu İlçesi Plaka Kodları:

32 UA 001 - 32 UZ 999

Senirkent İlçesi Plaka Kodları:

32 NA 001 - 32 NZ 999

Yalvaç İlçesi Plaka Kodları:

32 EA 001 - 32 ED 999

32 EK 001 - 32 EK 999

32 YA 001 - 32 YZ 999

Gelendost İlçesi Plaka Kodları:

32 KA 001 - 32 KZ 999

Şarkikaraağaç İlçesi Plaka Kodları:

32 SA 001 - 32 SZ 999