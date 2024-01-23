32 nerenin plakası? 32 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 32 nerenin plakası? 32 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
32 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
32 plaka kodu Isparta şehrinindir. Osmanlı Devleti döneminde Konya sancağına bağlı bir kaza olan Isparta, cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra vilayet statüsü kazanmış ve bu durum günümüze kadar devam etmiştir.
Isparta Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
32 AC 001 - 32 AZ 999
32 C 0001 - 32 C 9999
32 DA 001 - 32 DZ 999
32 FA 001 - 32 FZ 999
32 HA 001 - 32 HZ 999
32 MA 001 - 32 MA 999
32 S 0001 - 32 S 9999
32 T 0001 - 32 T 9999
Keçiborlu İlçesi Plaka Kodları:
32 K 0001 - 32 K 9999
Eğirdir İlçesi Plaka Kodları:
32 EH 001 - 32 EH 999
32 EL 001 - 32 EZ 999
Uluborlu İlçesi Plaka Kodları:
32 UA 001 - 32 UZ 999
Senirkent İlçesi Plaka Kodları:
32 NA 001 - 32 NZ 999
Yalvaç İlçesi Plaka Kodları:
32 EA 001 - 32 ED 999
32 EK 001 - 32 EK 999
32 YA 001 - 32 YZ 999
Gelendost İlçesi Plaka Kodları:
32 KA 001 - 32 KZ 999
Şarkikaraağaç İlçesi Plaka Kodları:
32 SA 001 - 32 SZ 999
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