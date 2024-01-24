36 saattir aranıyorlardı... Kayıp kardeşler, çay bahçesinde bulundu!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 08:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 08:54

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Çamlıkebir Mahallesi'nde yaşayan ailenin 3 çocuğundan U.T. (14) ve Ç.T. (11), dün saat 13.30 sıralarında evlerinden ayrıldı.

Baba Mehmet İhsan T., saatin ilerlemesine rağmen henüz eve dönmeyen çocuklarının hayatlarından endişe ettiği gerekçesiyle, polis merkezine başvurdu.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Kentteki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, iki kardeşin Gemlik'e gittiğini belirledi. Bunun üzerine Gemlik'te araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, kardeşleri 36 saat sonra bir çay bahçesinde buldu.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.