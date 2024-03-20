4 araç birbirine girdi: 1’i polis 3 yaralı

Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:32
4 araç birbirine girdi: 1’i polis 3 yaralı
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Kaza, Canik ilçesi Belediyeevleri Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Y. idaresindeki pancar küspesi yüklü 05 LB 317 plakalı tır, önünde seyreden polis memuru Serdar Köktaş yönetimindeki 06 DLH 130 plakalı otomobile çarpıp sürükledi. 

Tırın sürüklediği otomobil önündeki Tuna Çevik'in kullandığı 38 FB 238 plakalı otomobile, 38 plakalı otomobil de önündeki Şerif Ölmez'ın kullandığı 55 JY 284 Mercedes Vito marka araca arkadan çarptı. 

Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Serdar Köktaş, Tuna Çelik ve Meryem Uluca yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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