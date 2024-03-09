Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralı var!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 08:44
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralı var!
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Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkii Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında M.A.K. idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, İ.G. yönetimindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü TIR'ın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D.'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı TIR'la çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR!

Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


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