Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Kafes-42' operasyonu: Organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-42" operasyonu kapsamında elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:21
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Kafes-42' operasyonu: Organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da jandarma bölgesinde "Kafes-42" operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonda 12 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını kaydetti.

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Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu elebaşılığını yurtdışında firari olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütünün, talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde 'tahsilat' adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve iş yeri kurşunladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi."

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.


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