Samsun’da ’Kafes’ operasyonu... Çok sayıda tutuklama var!
Samsun’da düzenlenen ’Kafes’ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüphelinde 8’i tutuklandı. Şüphelilerden 1’i ev hapsi olmak üzere 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "(TCK 220/3) nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı yaralama", "örgütlü silah ticareti", "resmi belgeyi yok etmek-gizlemek", "çocuklara suç üstlendirmek", "suçluyu kayırma" soruşturması çerçevesinde 13 Şubat günü operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.
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Şüphelilerden 1’i ev hapsi olmak üzere 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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