Samsun’da ’Kafes’ operasyonu... Çok sayıda tutuklama var!

Samsun’da düzenlenen ’Kafes’ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüphelinde 8’i tutuklandı. Şüphelilerden 1’i ev hapsi olmak üzere 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:59
Samsun’da ’Kafes’ operasyonu... Çok sayıda tutuklama var!
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "(TCK 220/3) nitelikli yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı yaralama", "örgütlü silah ticareti", "resmi belgeyi yok etmek-gizlemek", "çocuklara suç üstlendirmek", "suçluyu kayırma" soruşturması çerçevesinde 13 Şubat günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

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Şüphelilerden 1’i ev hapsi olmak üzere 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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