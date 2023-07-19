Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:42
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri M.Y. ile Ö.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Y. ve Ö.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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