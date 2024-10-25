Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:28

Güncelleme: 25.10.2024 - 09:29

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-117) gönderildi.

Ekipler tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.