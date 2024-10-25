Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-117) gönderildi.
Ekipler tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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