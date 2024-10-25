Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:28

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-117) gönderildi.

Ekipler tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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