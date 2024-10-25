Marmaris’te 5’i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:33

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:35

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 15 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) müştereken yakalandı.