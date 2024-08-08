4. kattan düşen 1 yaşındaki Sahra'nın hayatını üzüm asması kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. kattaki balkondan düşen 1 yaşındaki Sahra K., üzüm asmasına takılarak ölümden döndü.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:43
4. kattan düşen 1 yaşındaki Sahra'nın hayatını üzüm asması kurtardı
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Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi.

4 katlı binanın 4. katında oturan Nurcan-Murat K. çiftinin bebeği Sahra K., balkon korkuluklarının arasından düştü.

Zemin katın duvarındaki üzüm asmasına takılan bebek, beton zemine düşmekten kurtuldu. Çocuklarının düştüğünü gören anne ile babanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından, tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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