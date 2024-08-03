Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 11. katın balkonundan düşen şahıs hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:37
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binada meydana gelen olayda; H.İ.Ş. (40) 11. kattaki ikametinin balkonundan aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.Ş.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından H.İ.Ş.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan talihsiz adamın yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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