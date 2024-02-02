4 kişi ölmüştü: Balıkçının da cesedi bulundu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:20

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:20

Olay, 30 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında, Salihleraltı açıklarında meydana geldi. Denize açılan 10 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen nedenle battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 bot, 1 helikopter ve 2 dalgıç timi ile çalışma başlattı.

Teknedeki 10 kişiden Oğuz İrgit (27), İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşılırken; Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem ve Muhammet Kulak ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dikili Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, tedavilerinin ardından da taburcu edildi.

Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında aynı günün akşamına Medeni Karaduman'ın (52) da cesedi bulundu. Cenazeler ilçede toprağa verildi.

TESPİT EDİLDİ

Kayıp balıkçı Gökhan Çakır'ı arama-kurtarma çalışmaları 4'üncü günde de sürdü. Sahil Güvenlik ekipleri, batan tekneye yakın bir mesafede 15 metre derinlikte Gökhan Çakır'ın cesedini tespit etti. Sahil Güvenlik dalgıçları, cesedi bulunduğu yerden alarak tekneye çıkardı. Ardından Çakır'ın kıyıya çıkartılan cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan batan teknenin balonla çıkarılması çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.