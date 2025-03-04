4 kişi tarafından darbedilen sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 kişi tarafından darbedilen paramedik Hamit Aras (31) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 kişi tarafından darbedilen sağlık görevlisi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:09

5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Aras, 1 Mart saat 03.00 sıralarında evine dönerken Ali Çetinkaya Caddesi'nde 4 kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre 4 şüpheli, para ve değerli eşyalarını vermeyen Aras'ı darbedip kaçtı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Aras, kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler İ.S. (17) G.A. (17) S.İ. (20) ve M.E.K'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.İ. ve M.E.K. tutuklandı, İ.S. ve G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Antalya #darp #sağlık görevlisi

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