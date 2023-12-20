4 milyon Avro harcadı: Köyüne 5 yıldızlı otel yaptı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:04

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:04

Uzun yıllar Almanya’da yaşayan iş insanı Kemal Karadağ, Pülümür ilçesindeki konaklama sorununu çözmek amacıyla ilçede otel yaptı. Karadağ, daha sonra ise kendi köyü olan Kocatepe’de ismini köyün eski adından alan ‘Askireg Otel’ Projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlanan otel, geçtiğimiz eylül ayında hizmet vermeye başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanların yer aldığı kendi çiftliği ve küçük çaplı marangozhanesi de bulunan otelde şu an itibariyle 30 kişilik istihdam sağlanıyor.

“İSTANBUL’DAN GÖRMEYE GELİYORLAR”

Tesise ilişkin bilgi veren Otel Müdürü Cafer Çınar, “Otelimizde 9’u süit, 15’i de iki kişilik oda olmak üzere toplam 24 oda bulunuyor. 3 sauna, 1 buhar odası, yüzme havuzu, spor salonu, dinlenme alanımız var. Restoranımız her zaman açık. Restoran hizmeti almak için otel müşterisi olmaya gerek yok. Şu an çiftlik ve otelde 30 kişi çalışıyor ancak bu sayı önümüzdeki yıllarda artacak’’ dedi.

Doğa harikası olan köyde yürüyüş yapılacak parkurlar bulunduğunu aktaran Çınar, ’’Köyün üst bölümünde Buyer Gölü var. Hafta sonları oraya turlar düzenleniyor. İstanbul’dan gelip gölü görmeye gidenler var. Yine vadide Buyer Şelalesi var. Kepir Yaylası var üst kısımda. Orası mayıs, haziran ayında her gidenin çok şaşırdığı bir yer. İnsanlar, orayı görünce doğada bu kadar çiçek var mıydı diye düşünüyor. Otelimizde konaklayan misafirlerimize öncülük yapıp bu turları düzenleyebiliyoruz” diye konuştu.