4 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Firari 'hırsız' yakalandı
Hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.D. (39), Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Gözaltına alınan H.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan H.D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #hırsızlık #hırsız
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