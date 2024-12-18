4 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Firari 'hırsız' yakalandı

Hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

4 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Firari 'hırsız' yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 13:01

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.D. (39), Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan H.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan H.D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #hırsızlık #hırsız

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