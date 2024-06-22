40 yıllık belediye binası yıkılıyor

Yayınlanma: 22.06.2024 - 17:15

Güncelleme: 22.06.2024 - 17:16

Balıkesir’de 1980 yıllarından bu yana belediye hizmet binası olarak kullanılan bina, 2014 yılında Balıkesir’in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte Karesi ve Altıeylül ilçelerine hizmet verdi.

Deprem riski gerekçesiyle yıkım kararı alınan binada yıkım çalışmaları sürüyor.

"YAPISI ÇOK ESKİ"

Binanın yıkılmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Eyüp Yıldız isimli vatandaş, "Belediye binasının yıkılması bence çok doğru bir karar. Tabii yıkılmasını bazı insanlar hoşgörü ile karşılamıyor. Neden karşılamıyor işte biraz önce ifade ettiğim gibi kimisi diyor rant meselesi, kimisi diyor yerine ne olacak, kimisi diyor yerine yeşil alan gösterdiler farklı bir şey olabilir. Yok kardeşim yeşil alansa yeşil alan kalır benim görüşüm ama bina hakikaten çürük mü evet çok çürük. Çünkü yapısı çok eski bir yapı" dedi.

"YAŞLI KESİMİMİZ İÇİN BİRAZ PROBLEM TEŞKİL EDEBİLİR"

Ahmet Kaya isimli vatandaş ise şöyle konuştu:

"28-30 seneden beri belediyenin arasında çay ocağı işletmecisiyim. Şu anda belediye binamız artık yıkılıyor. Bir tarih yok olmak üzere, hatta yıkım başladı. Burada bir itfaiye sulama yapmış olsa daha güzel olacaktı, daha kontrollü bir yıkım olacaktı veya bu bayram tatiline insanların olmadığı bir güne denk gelmiş olsaydı daha iyi olacaktı. Şimdi belediye şehir dışına aktarıldığı için yaşlı kesimimize biraz zor olabilir. ulaşımda problem yaşayabilirler. Malumunuz yaşlı insanlar emlak vergilerini veya çevre temizlik vergilerini veya işgaliye vergilerini elden ödeme tercihinde bulunuyorlar. Teknolojiye ayak uydurmakta zorluk çekiyorlar.

Çarşıda daha iyiydi fakat şehir merkezi dışına taşındı. Bu yaşlı kesimimiz için biraz problem teşkil edebilir. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim gibi milli bayramlarımızın kutlanacağı bir meydan olacağını duyuyoruz bazı yazılı görsel medyadan. Bunu bekliyoruz büyükşehir belediye başkanımızdan. Ahmet Akın başkanımız seçilmeden önce böyle bir vaatte bulunmuştu, inşallah bakacağız. Güzel bir yer, güzel bir meydan, şehrin merkezinde iyi bir yer. Balıkesir’i güzel temsil edecek bir yer olması tek temennimiz ve dileğimizdir."