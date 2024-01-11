40 yıllık çift ilk kez kavga etti: Hastanelik oldular

Aksaray’da evde kavga eden Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 17:31
40 yıllık çift ilk kez kavga etti: Hastanelik oldular
Abone Ol google-news

Olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. 

Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı. Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


aksaray çift kavga Hastane

İlgili Haberler

AKP’nin kalesinde yumruklu kavga iddiası: İl başkanlığı açıklama yaptı

AKP’nin kalesinde yumruklu kavga iddiası: İl başkanlığı açıklama yaptı
Tekirdağ'da kürek ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da kürek ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Karaman’da gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Karaman’da gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler