40 yıllık çift ilk kez kavga etti: Hastanelik oldular
Aksaray’da evde kavga eden Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, vazoyla birbirini başından yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftten Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Paşacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu.
Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurarak yaraladı. Çift, kanlar içinde kalırken, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çift, gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- CHP 240 adayını açıklandı!
- Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması
- CHP'den Lütfü Savaş açıklaması!
- Adaylık açıklamasının ardından ilk anket
- Kartalları sırtında taşıyan Nazlı
- 4-7-8 tekniği ile kolayca uykuya dalın
- 152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi