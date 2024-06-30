42 ilde ormana giriş yasak: Hangi illerde ormana girmek yasak?

Yayınlanma: 30.06.2024 - 20:13

Güncelleme: 30.06.2024 - 20:13

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu, Çeşmede'ki yangının sigara izmaritinden çıktığının belirlendiğini duyurdu. Bursa'da çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle yurtların boşaltıldığı öğrenildi. Peki, Hangi illerde ormana girmek yasak?

HANGİ İLLERDE ORMANA GİRİŞ YASAK?

Türkiye genelinde orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların öngörülmesi nedeniyle 43 ilde ormanlara giriş yasaklandı.

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Ankara, Muğla, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bartın, Karabük, Bolu, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Tokat, Yozgat, Kayseri, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Mersin, Adana, Aksaray, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Kırşehir, Erzurum, Eskişehir.

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 9, Ege'de 7, Akdeniz'de 9, İç Anadolu'da 9, Karadeniz'de 6, Güneydoğu Anadolu’da 2, Doğu Anadolu’da 1 ildeki ormanlara farklı tarihlerde giriş yapılamayacak.