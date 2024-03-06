42 kişiye mezar olmuştu... Şüpheliye imza bile attırmayan mahkeme topu PTT'ye attı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:26

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:26

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki Selim Köse Apartman'ında, 6 Şubat depremlerinde 14'ü çocuk 42 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eysem E. İsimli şüpheli hakkında 23 Mart 2023 tarihinde haftada bir gün imza atması için adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

Birgün'den İsmail Arı' nın haberine göre; mahkeme tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde hazırlanan yazıda şüpheli Eylem E'.ye kararın tebliğ edilmediği bu nedenle belirlenen günlerde imza atmadığı ortaya çıktı.

TUTUKLANMA TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Adli kontrole uyulmama gerekçesi ise PTT teşkilatının kararın verildiği tarihte çalışmaması gösterildi. Enkaz altında kalan yakınlarını kaybeden Avukat Seda Mutaf, adli kontrol kararına uymayan şüpheli Eylem E.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme bu talebi de reddetti.

ŞÜPHELİNİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Avukat Seda Mutaf, Hakimler Savcılar Kurulu’na Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimini şikâyet etti. Mutaf, enkazdan karot, demir numunesi alınması ile alanda sondaj yapılması talebine yanıt beklerken şüpheli Eysem E.’nin talepleri hızla kabul edildi.

Mutaf şikâyetinde, “Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmış iki adet delil tespit içeren değişik iş dosyası derdest iken ve karot ve demir numunesi alınması ile sondaj talebi beklerken, soruşturma dosyası şüphelisi Eysem E. tarafından açılmış bir delil tespit talebi olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kaldı ki halihazırda delil tespiti yapılmasını bekleyen iki adet delil tespit istemli değişik iş dosyası dururken yeni açılmış başka bir delil tespitinde karot alınması mahkemenin açıkça tarafsızlığını yitirdiğini gösteren çok önemli bir husustur. Hukuk ilkelerini hiçe sayarak eşitliğe aykırı ve hakimin tarafsızlığına gölge düşüren kararları neticesinde hakim hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla müvekkillerim adına vekaleten Sayın Başkanlığınıza şikayet zarureti hasıl olmuştur.”

“Şüphelinin talepleri kabul edilirken bizim taleplerimiz neden reddediliyor?” diye soran Avukat Seda Mutaf, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bizim taleplerimize karşılık ‘Savcılık tarafından demir karot numuneleri alındı’ deniyor ama şüpheli istediğinde bu numuneleri alıyorlar. Dosyadaki tüm şüphelileri elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Hepsi akrabalar ve inşaat yapmaya devam edenler dahi var. Bize resmen mezar hazırlamışlar ama yargı önünde hesap sorulmuyor.” ifadelerini kullandı.