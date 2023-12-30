4.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den 'Elazığ' açıklaması
AFAD verilerine göre Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.26'da Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.36 kilometre olarak ifade edildi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
"STRES TRANSFERİ İLE YÜKLENDİ"
X hesabından haritalı bir paylaşımda bulunan Görür, "Elazığ Küllük’te 4,4 deprem oldu. Depremin yeri DAF’ın daha önce kırılan Sivrice ile Malatya arasındaki kesimi. Bu kesim muhtemelen 6 Şubat depremlerinde stres transferi ile yüklendi. Bu deprem de bu zon içerisinde yüklenme nedeniyle olan bir küçük deprem. Elazığ’da afet boyutunda bir deprem beklemiyorum. Endişeye mahal yok. Sevgiyle" dedi.
Elazığ Küllük’te 4,4 deprem oldu. Depremin yeri DAF’ın daha önce kırılan Sivrice ile Malatya arasındaki kesimi. Bu kesim muhtemelen 6 Şubat depremlerinde stres transferi ile yüklendi. Bu deprem de bu zon içerisinde yüklenme nedeniyle olan bir küçük deprem. Elazığ’da afet… pic.twitter.com/E0UkmNlEsF— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 30, 2023
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