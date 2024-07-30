44 kişiye mezar olan binada tepki çeken karar: Kamu personellerinin yargılanmasına ret!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:38

Güncelleme: 30.07.2024 - 16:30

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kentsel dönüşümle yapılmasına karşın depremde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Apartmanı'nın davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Dulkadiroğlu Kaymakamlığı, dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekilinin, elektrik mühendisinin ve jeoloji mühendisinin yargılanması istemini reddetti.

Karara tepki gösteren kayıp yakını Tuba Erdemoğlu Cumhuriyet'e konuştu.

"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"

"18 ay bekledik, sonuç tam bir hayal kırıklığı ve rezalet oldu" diyen Erdemoğlu, "3,5 katı kaçak, ruhsatsız yapılan, hiçbir biçimde denetlemeyen, binanın bu biçimde yapılmasına dost ahbap ilişkisi içerisinde izin verenler neden yargılanmıyor? Bizim ailelerimizin ölümüne sebep olan insanlar neden yargılanmıyor? Bu sorumluları kim neden koruyor? Biz neden yasımızı tutmak yerine adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirten Erdemoğlu, "Sevdiklerimizin katledilmesine neden olan kim varsa en ağır biçimde cezalandırılmalı" çağrısında bulundu.