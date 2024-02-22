45 ilde 115 kez intihar teşebbüsü ortaya çıktı: 3 saatte ikna edildi

Tunceli’ye Siirt’ten gelerek çobanlık yaptığını ve alacaklarını alamadığını belirterek bir binanın çatısına çıkan Hasan İnan (43), Valilik Özel Kalem Müdürü Fatih Küçükönder’in 3 saatlik çabasıyla ikna edildi. İnan’ın yapılan sorgusunda 45 ilde 115 intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:14
45 ilde 115 kez intihar teşebbüsü ortaya çıktı: 3 saatte ikna edildi
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Olay, Atatürk Mahallesi’nde valilik binası yanında bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Siirt’ten gelerek çobanlık yaptığını söyleyen ve alacaklarını alamadığını belirten Hasan İnan (43), binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİ YARDIMCISI VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇATIYA ÇIKTI

İtfaiye ekipleri branda sererken, durumdan haberdar edilen Vali Yardımcısı Okan Yenidünya ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Fatih Küçükönder olay yerine gelerek çatıya çıktı.

45 İLDE 115 KEZ İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yaklaşık 3 saat boyunca İnan ile görüşüldü. İnan, kendisine yardımcı olunacağını sözünün verilmesi üzerine Fatih Küçükönder’e sarılarak çatıdan inmeyi kabul etti. Emniyete götürülen Hasan İnan’ın yapılan GBT sorgusunda Malatya, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Van, Batman, Muş, Bitlis, Şanlıurfa, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Aksaray, Sivas, Isparta, Muğla, Kırıkkale, Çorum, Konya, Karaman, Şırnak, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Artvin, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Ağrı, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Yozgat ve Kırşehir’de toplam 115 kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.


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