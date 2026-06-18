Cumhuriyet Gazetesi Logo
45 ilde 'Narko Pars' operasyonu: 352 şüpheli gözaltına alındı

45 ilde 'Narko Pars' operasyonu: 352 şüpheli gözaltına alındı

18.06.2026 08:39:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
45 ilde 'Narko Pars' operasyonu: 352 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Narko Pars’ operasyonlarında 352 şüpheli yakalandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen ‘Narko Pars’ operasyonlarında, şüphelilerin yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri ‘skunk’ tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce’de yapılan operasyonlardan önce saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri yürütüldü.

Şüpheliler, teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri delillendirildi. Operasyonlarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi ve 352 şüpheli yakalandı.

İlgili Konular: #Jandarma #Operasyon #uyuşturucu #gözaltı

İlgili Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı
Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı İçişleri Bakanlığı, Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 221 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde... Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu Diyarbakır'da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği hava destekli dev operasyonda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek yerinde imha edildi.