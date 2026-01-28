Cumhuriyet Gazetesi Logo
46 ilde FETÖ operasyonu... 151 kişi yakalandı!

46 ilde FETÖ operasyonu... 151 kişi yakalandı!

28.01.2026 08:42:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
46 ilde FETÖ operasyonu... 151 kişi yakalandı!

Bakan Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 şüpheliden 82'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından FETÖ'yeyönelik düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; 'adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması, öğrenci yapılanması ve mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlularla irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 82’si tutuklandı, 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor.

İlgili Konular: #fetö #Operasyon #gözaltı #Ali Yerlikaya

İlgili Haberler

Yurtdışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Yurtdışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ şüphelisi yakalandı! Tekirdağ'da polisin durduğu iki otomobilde yurtdışına çıkış hazırlığında olan 4'ü FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
FETÖ’nün içinde ABD New Jersey merkezli ‘Yeni Herkül’ adıyla yeni bir yapılanma ortaya çıktı: Yeni takiye
FETÖ’nün içinde ABD New Jersey merkezli ‘Yeni Herkül’ adıyla yeni bir yapılanma ortaya çıktı: Yeni takiye Terör elebaşısı Fetullah Gülen’in yaşamını yitirişinin ardından FETÖ’nün dağılmadığı ve “Yüceler Konseyi” tarafından faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor. Gazetemiz Cumhuriyet; terör örgütünün söz konusu konsey yönetiminin “takiye” politikasını sürdürdüğünü, diğer cemaatlere karşı “hurur (sızma)” politikası izlediğini gündeme getirmişti. Son günlerde ise terör örgütü için ABD New Jersey merkezli yeni bir yapılanma doğdu. “Yeni Herkül” adıyla faaliyet yürüten bu yapı; ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurttaşlardan özür diledikleri bir paylaşım yaptı. Ardından ise terör örgütüne tepe yönetimine çağrı yaparak, önceliğin tutuklu FETÖ’cülerin özgürlüğü ve Türkiye’de tutuklu bulunmayan üyelerinin koşullarının çözümü konusunda devletle görüşülmesi istendi.
FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddiasıyla yargılanan polislerin davasında 'Hablemitoğlu' anıldı: 'Yaşasa Köstebek 2-3'ü yazardı'
FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddiasıyla yargılanan polislerin davasında 'Hablemitoğlu' anıldı: 'Yaşasa Köstebek 2-3'ü yazardı' Aralarında Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan polislerin de olduğu ve FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmakla yargılanan 1’i tutuklu 4 polisin davasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme Başkanı, dosyaların masasına gelmeden önce Güven’e sızdırıldığını açıklayarak; “Hablemitoğlu (Necip Hablemitoğlu) hayatta kalsaydı sanırım Köstebek 2, Köstebek 3'ü yazardı” dedi.