4.7'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Rize' açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7'lik deprem sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görür, "Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02 sıralarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Hemşin (Rize)
Tarih:2024-11-15
Saat:12:02:00 TSİ
Enlem:41.005 N
Boylam:40.90139 E
Derinlik:12.85 km
Detay:https://t.co/xgN0ldqgZs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Paniğe neden olan deprem sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.
X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"
Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle pic.twitter.com/Z9rytBJ7iz— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 15, 2024
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