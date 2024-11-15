4.7'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Rize' açıklaması

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:23

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02 sıralarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Paniğe neden olan deprem sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"