4.7'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Rize' açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7'lik deprem sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görür, "Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor" dedi.

4.7'lik deprem sonrası Naci Görür'den 'Rize' açıklaması
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02 sıralarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.85 kilometre olarak kaydedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Paniğe neden olan deprem sonrası, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir paylaşım geldi.

X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Çamlıhemşin-Şenköy/Rize’de 4,8 deprem. Bölgede fay gözükmüyor. Depremin güneyde Artvin-Bayburt arasından geçen doğrulu atımlı fayın etkisi ile oluşmuş KD-GB uzanımlı eğim atımlı faylar nedeni ile oluştuğunu düşünüyorum. Sevgiyle"


Etiketler: #Naci Görür #Rize #deprem

İlgili Haberler

Son dakika... AFAD duyurdu: Rize'de korkutan deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu: Rize'de korkutan deprem!
Karadeniz'de deprem olur mu? Karadeniz'den fay hattı var mı? Trabzon, Samsun, Rize deprem tehlikesi altında mı?

Karadeniz'de deprem olur mu? Karadeniz'den fay hattı var mı? Trabzon, Samsun, Rize deprem tehlikesi altında mı?
Deprem bölgesinde tepki çeken 'rezerv' uygulamasına mahkemeden kritik karar

Deprem bölgesinde tepki çeken 'rezerv' uygulamasına mahkemeden kritik karar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler