Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:39

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:39

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezi Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar sosyal medyada Karadeniz'de aktif fay hattı bulunup bulunmadığını merakla araştırıyor. Peki, Karadeniz'de deprem olur mu? Karadeniz'den fay hattı var mı? Trabzon, Samsun, Rize deprem tehlikesi altında mı?

KARADENİZ'DE DEPREM OLUR MU?

Rize'de meydana gelen depremin ardından, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Osman BEKTAŞ'ın Karadeniz'de geçen fay hatlarıyla ilgili açıklamaları gündem oldu. Doğu Karadeniz deprem gerçeği hakkında konuşan Prof. Dr. Bektaş, “Doğu Karadeniz Bölgesinin depremselliği ilginç bir geçmişe sahip. 1940’lı yıllardan bu yana belli aralıklarla deprem haritası yenilenir.1940’lı yıllarda yapılan deprem haritasında Trabzon 2. Derece deprem bölgesi olarak görülüyor. Bunun en büyük gerekçesi Trabzon’a baktığımızda sahil plajlarıdır. Ancak daha sonraki yıllarda 30-40 yıl içerisinde Trabzon’da deprem görülmediği için deprem kuşağından çıkarılmıştır.” dedi.

KARADENİZ'DE FAY HATTI VAR MI?

Programda, Trabzon’un deprem geçmişine dikkat çeken Prof. Dr. Osman BEKTAŞ, “2000’li yıllardan itibaren yeni bilimsel araştırmalar ortaya çıktıkça ve 2012 yılında Trabzon açıklarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşince Rize, Trabzon ve Ordu aktif fayları ortaya çıkmıştır. Demek oluyor ki ne kadar detay çalışılırsa o kadar yeni faylar ortaya çıkıyor. Bugün Doğu Karadeniz Bölgesi iki deprem kuşağı arasındadır. Kuzeyde Karadeniz Deprem Kuşağı, güneyde de Kuzey Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fay kuşağıyla çevrilmiştir. Resmi Gazete’de yayınlanan AFAD’ın vermiş olduğu deprem tehlike haritasına göre şuan tüm Karadeniz sahil kesimi aynı deprem çekincesine sahiptir. 1968 yılında Bartın’da 6.6’lık depremi yani Karadeniz’de yaşanan depremi bizde yaşayabiliriz. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde Karadeniz Bölgesinde olabilecek en büyük deprem % 90 olasılıkla 6.6 büyüklüğündedir.” şeklinde konuştu.