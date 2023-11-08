4'üncü kattan düşmüştü... 15 yaşındaki Zilan hayatını kaybetti!
Kars'ta dün 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi Zilan O., yaşamını yitirdi.
Kars'ın Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 4'üncü katından düşüp ağır yaralanan ve Harakani Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Zilan O. (15) kurtarılamadı.
Tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybeden Zilan O.'nun, Gazi Kars Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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