5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi... Gaziantep'te operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi... Gaziantep'te operasyon: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 13:05

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 235 adet fişek ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Gaziantep Emniyet Müdürlüğü #gaziantep

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