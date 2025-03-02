5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi... Gaziantep'te operasyon: 2 gözaltı
Gaziantep’te polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 235 adet fişek ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #Gaziantep Emniyet Müdürlüğü #gaziantep
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