5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti

Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 22:50

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’da görev yapan uzman çavuş M.D., Hasancalı köyünde 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.’yi fark etmeyerek çarptı.

21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi.

Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.D.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #kilis #uzman çavuş

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