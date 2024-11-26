Gaziantep'te şüpheli ölüm: Kaybolan kadının cansız bedeni derede bulundu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan kadının cansız bedeni Karasu Deresi'nde bulundu.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Çolaklar Mahallesi'ndeki merada hayvancılık yapan ve ailesiyle Yörük çadırında kalan Dudu Göğebakan (58) sabah erken saatlerde çadırdan ayrıldı.
Dudu Göğebakan'ı çadırda göremeyen aile, Karasu Deresi'nde Göğebakan'ın cansız bedenine ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Göğebakan'ın suda boğularak öldüğünü tespit etti.
ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI
Göğebakan'ın 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı, damadı ve 4 torununu kaybettikten sonra psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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