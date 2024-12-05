5 ilde yasadışı bahis operasyonu: Şüpheliler adliyeye getirildi!

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:36

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da eşzamanlı yasadışı bahis operasyonu düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattıkları da tespit edildi. Soruşturmanın devamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 17 şüpheliden Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 6'sı, bugün adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemleri sürerken 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.