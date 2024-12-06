5 ildeki yasadışı bahis operasyonunda yeni gelişme: 9 kişi tutuklandı
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9’ü tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun merkezli Giresun, Sinop, Kastamonu ve İstanbul’da 3 Aralık’ta eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Baskını fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonu ve SIM kartlarını başka binanın çatısına fırlattıkları da tespit edildi.
Şüphelilerden 4’ü ifadesinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün ve bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: #Samsun
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