Samsun'da acı olay: Dekanın anne ve babasına otomobil çarptı!

Atakum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halim ve Gülnaz Bekiroğlu çiftine, otomobil çarptı. Kazada Halim Bekiroğlu hayatını kaybederken, Gülnaz Bekiroğlu'nun tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Öte yandan Bekiroğlu çiftinin, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Onur Bekiroğlu'nun anne ve babası olduğu öğrenildi.

Samsun'da acı olay: Dekanın anne ve babasına otomobil çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 15:02

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Türkiş Kavşağı'nda dün gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kahraman Ç.'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Halim (74) ve Gülnaz Bekiroğlu (64) çiftine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen yaşlı çift, ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Halim Bekiroğlu çevredeki özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halim Bekiroğlu tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülnaz Bekiroğlu'nun ise, hastanede kırmızı alanda bilinci açık bir şekilde tedavisi sürüyor.

Bekiroğlu çiftinin, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Onur Bekiroğlu'nun anne ve babası olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Dekan #kaza #otomobil #Samsun

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