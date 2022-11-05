5 Kasım 2022 hava durumu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 5 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın kuzey çevrelerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin ve Ardahan'ın yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 13°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 5°C, 15°C
Öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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