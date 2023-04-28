Iğdır'da iki grup arasında kavga... Polis havaya ateş açarak müdahale etti: 20 gözaltı

Iğdır'da, 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş açtı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis olaylara karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:09
Iğdır'da iki grup arasında kavga... Polis havaya ateş açarak müdahale etti: 20 gözaltı
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Kahvehanelerin bulunduğu Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta, öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti.

5 KİŞİ YARALANDI

Polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş etti. Kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralıların bazıları sandalyede oturarak, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılara müdahale eden yakınları ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı.

Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.


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