5 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 13:30
5 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.


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