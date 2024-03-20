‘50 dosyam var’ tehdidi: Üzerine yürüdü!

Şişli'de kaza yapan sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, "50 tane dosyam var" diyen sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüdü.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:29
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Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın karıştığı kazadan sonra sürücüler arasında tartışma çıktı.

Sürücülerden biri tartışma sırasında "Benim 50 tane dosyam var, ona göre" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredekilerin ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerden birinin "Benim 50 tane dosyam var ona göre" diyerek ceketini çıkardığı ve diğer sürücünün üzerine yürüdüğü sırada çevredekilerin araya girdiği anlar görülüyor.


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