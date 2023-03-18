50 kişilik aile bir serada kalıyor: 'Peki ben nerede öleyim'

Depremler sonrası yardımların geç ulaştığı Hatay’da sorunlar bitmiyor. Aileler kalacak yer, hastalar ilaç bulamıyor. Serada 50 kişilik ailesiyle yaşayan Süleyman Dönmez, “KOAH hastasıyım. Evim hasarlı. Serada hastalığım artıyor. Peki ben nerede öleyim?” diyor.

Gökhan Kam / Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 04:00
50 kişilik aile bir serada kalıyor: 'Peki ben nerede öleyim'
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Yardımların geç ve eksik ulaştığı Hatay Samandağ’da çiftçiler seralarında ekili olan ürünlerini sökerek barınma alanına çevirdi. Dönmez ailesi de bunlardan sadece birisi. 

‘NEREDE ÖLELİM’

Ali Dönmez, “14 kardeşiz. Çadır gelmedi. Gidecek yerimiz olmadığı için seradaki ekili biberi söktük. Çocuk ve gelinlerle 50 kişi serada kalmaya başladık. Annem astım hastası, babam hem koah hem astım hastası, bir diyaliz hastamız bir de epilepsi hastamız var. Şu an ilaca ve tedaviye ulaşamıyoruz” dedi.

Baba Süleyman Dönmez ise “Evimiz ağır hasarlı. Eve gitsek orada öleceğiz, serada kalsak serada öleceğiz. Koah hastasıyım. Seradaki hava ve tarım ilacı hastalığımı tetikliyor. Nerede ölelim bilmiyorum” diye konuştu. 

“Daha iyi koşullarda kalabileceğimiz bir yer istiyoruz” diyen Derya Dönmez ise “Tuvalet ve duş ihtiyacı için hasarlı evimize girmek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımızı eve sokamıyoruz, korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Epilepsi hastası Hasan Dönmez de “Cimer’e başvuruda bulundum. Engelli olduğumu belirttim. Taleplerimi de sıraladım ancak dönüş yapılmadı” dedi. 


6 Şubat depremi deprem hatay

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